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مخطط استيطاني جديد يستهدف شواطئ البحر الميت

تاريخ النشر: 08/07/2018 - 18:24

مخطط استيطاني جديد يستهدف شواطئ البحر الميت
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

حذرت الخارجية الفلسطينية، اليوم، الأحد، من مخطط استيطاني جديد يستهدف شواطئ البحر الميت.

وقالت الوزارة في بيان إن "السلطات الإسرائيلية تسعى للسيطرة على مساحات واسعة من اليابسة نتجت عن انحسار مياه البحر الميت، تقع ضمن المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967".

ولفتت إلى أن الحكومة الإسرائيلية حولت تلك المساحات لـ"أراضي دولة" وتعمل على تطويرها ضمن مشروع استيطاني.

وأدانت تلك المخططات، وعدتها انتهاكا صارخا للشرعية الدولية وقراراتها، وامتدادا للانقلاب على الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية.

ودعت المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك للحيلولة دون تنفيذ المخطط.

وسبق أن قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية قررت تخصيص موازنة بقيمة 417 مليون شيكل (حوالي 116 مليون دولار) لتطوير مستوطنات شمال البحر الميت بمبادرات سياحية.

 

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#البحر الميت
#انحسار المياه
#مخطط استيطاني

من عرب 48

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