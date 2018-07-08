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الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين ويستهدف مراكب الصيادين بغزة

تاريخ النشر: 08/07/2018 - 10:54

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين ويستهدف مراكب الصيادين بغزة
صادر الجنود عشرات آلاف الشواقل خلال اقتحامهم لمحافظات الضفة.(أرشيف)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، 7 شبان بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، كما صادر الجنود عشرات آلاف الشواقل خلال اقتحامهم لمحافظات الضفة، فيما استهدفت بحرية الاحتلال مراكب الصيادين في بحر غزة وأطلقت النيران صوبها.

وزعم جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام، أن المعتقلين تنسب لهم شبهات الضلوع في أنشطة للمقاومة الشعبية ضد الاحتلال والمستوطنين وجرى تحويلهم للتحقيق لدى جهاز الأمن العام "الشاباك".

في محافظة القدس تم اعتقال 6 فلسطينيين من سكان المدينة المحتلة بزعم إلقاءهم زجاجات حارقة على منزل مستوطن في المنطقة.

كما نهبت قوات الاحتلال سيارات وعشرات آلاف الشواقل خلال اقتحامها لقرية حزما شمال شرقي مدينة القدس المحتلة، وقرية سلواد شمال شرقي رام الله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مدينة طوباس، شمال الضفة الغربية.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس محمود صوافطة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الله شريف دراغمة، بعد دهم منزله في طوباس.

إلى ذلك، فتحت بحرية الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين ببحر السودانية شمال قطاع غزة دون وقوع أضرار أو إصابات.

 

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#الضفة الغربية
#القدس
#قطاع غزة
#اعتقال
#الاحتلال
#مقاومة شعبية

من عرب 48

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