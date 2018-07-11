الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بفتح معبر كرم أبو سالم

انتقدت الأمم المتحدة يوم أمس، الثلاثاء، إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم، وحذرت من التداعيات السلبية لهذا الإغلاق.

وطالب المنسق الخاص للأمم المتحدة، نيكولاي ملادينوف، إسرائيل، في بيان، بإلغاء القرار.

ويدعي الاحتلال الإسرائيلي أنه قرر إغلاق معبر كرم أبو سالم، الإثنين، ردا على استمرار إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة.

وقال ملادينوف إنه "قلق بشأن تداعيات" إغلاق معبر كروم أبو سالم، مضيفا أن "المساعدات الإنسانية ليست بديلا للتجارة".

كما حث قادة حماس في غزة على "الاضطلاع بدورهم من خلال الحفاظ على الهدوء ووقف الطائرات الورقية الحارقة ومنع الاستفزازات الأخرى". بحسبه.