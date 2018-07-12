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اعتقال 9 فلسطينيين ومواجهات خلال اقتحام الاحتلال لجنين

تاريخ النشر: 12/07/2018 - 10:26

اعتقال 9 فلسطينيين ومواجهات خلال اقتحام الاحتلال لجنين
قوات الاحتلال تواصل الاعتقالات والمداهمات الليلة بالضفة (أرشيف)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، 9 شبان خلال حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، فيما اندلعت مواجهات مع جنود الاحتلال في مدينة جنين والمخيم وقرية برقين.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال داهمت مدينة جنين ومخيم جنين واقتحمت عدة أحياء وشنت حملة تمشيط واسعة حتى ساعات صباح اليوم.

كما وداهمت قوات الاحتلال بلدة برقين غرب جنين وكثفت تواجدها العسكري، ونصبت الكمائن والحواجز العسكرية في محيط قرى وبلدات شرق جنين دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

ووقعت مواجهات في حي الزهراء في مدينة جنين، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما، ودير أبو مشغل برام الله وبلدة سبسطية بنابلس ومدينة طولكرم وبلدة قفين وقراوة بني حسان بسلفيت، واعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين، وهم: محمد فايز، محمد درويش، فارس مصطفى، رامي شلباية، ومصطفى عاصي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال طفلين قاصرين من بلدة سلوان بالقدس، ومواطنين من ضاحية ذنابة شرق طولكرم وبلدة قفين، حيث ذكر مواطنون، أن قوات الاحتلال اعتقلت رامي شلباية من ذنابة، وفارس مصطفى خصيب من قفين، بعد ان داهمت منزليهما وفتشتهما.

 

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#الضفة الغربية
#مواجهات
#اعتقال
#الاحتلال

من عرب 48

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