الاحتلال يُسلّم جثامين الشهداء صبارنة ومرشود وعنبر

سلّم الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، جثامين الشهداء رامي وحيد صبارنة، من بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل، ومحمد مرشود، من مخيم بلاطة شرق نابلس، ومحمد عنبر من مخيم طولكرم.

ونقل جثمان الشهيد صبارنة إلى المستشفى الأهلي في مدينة الخليل، ومن المقرر تشييعه إلى مثواه الأخير يوم غد السبت.

وكان صبارنة، قد ارتقى برصاص قوات الاحتلال في الثاني من شهر حزيران الماضي خلال عمله بجرافته الصغيرة بتأهيل البنية التحتية في حارة جابر القريبة من ما تسمى مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراض محتلة شرق الخليل.

وعلى مفترق جيت غرب نابلس، جرى تسليم جثمان الشهيد محمد عبد الكريم مرشود، حيث تم نقله إلى مستشفى رفيديا بالمدينة، ومن المقرر أن يشيع إلى مثواه الأخير يوم غدٍ السبت.

وارتقى مرشود برصاص الاحتلال في التاسع من شهر نيسان الماضي، بالقرب من مستوطنة "ميشور أدوميم" شرق القدس المحتلة.

كما سلمت سلطات الاحتلال على الحاجز العسكري "104" جثمان الشهيد عنبر، حيث جرى نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت في مدينة طولكرم، ومن المقرر أن يشيع إلى مثواه الأخير يوم غد السبت.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص في الثاني من شهر نيسان الماضي صوب المواطن عنبر من مسافة قريبة على حاجز جبارة جنوب طولكرم، ما أدى لإصابته بجروح خطيرة ليعلن عن استشهاده في الثامن من الشهر ذاته متأثرا بجروحه.