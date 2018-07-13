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الاحتلال يسلم جثامين ثلاثة شهداء مساء اليوم

تاريخ النشر: 13/07/2018 - 10:57

الاحتلال يسلم جثامين ثلاثة شهداء مساء اليوم
(أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الهيئة العامة للشؤون المدنية، بأنها ستسلم جثامين ثلاثة شهداء للجانب الفلسطيني اليوم الجمعة وهم: الشهيد محمد مرشود من نابلس، والشهيد محمد صبارنة من بيت أمر، والشهيد محمد عنبر من طولكرم.

وأوضحت الهيئة في بيان صدر عنها مساء أمس الخميس، أن تسليم جثمان الشهيد مرشود سيكون عند السابعة مساءً عند مفرق جيت، فيما سيتم تسليم جثمان الشهيد صبارنة في مقر الارتباط بعد الظهر، وسيسلم جثمان الشهيد عنبر عند الساعة السابعة والنصف مساءً عند الحاجز العسكري (104).

يذكر أن محمد عبد الكريم مرشود (30 عاما) استشهد متأثرًا بجروح أصيب بها نيسان/ أبريل الماضي، بعد أن كان في وضع صحي حرج جرّاء إطلاق النار عليه من قبل مستوطن قرب مستوطنة "ميشور أدوميم" في منطقة الخان الأحمر، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

فيما استشهد الأسير الجريح محمد عنبر (46 عاما) من مخيم طولكرم مطلع نيسان/ أبريل الماضي، متأثرًا بجروح أصيب بها بسبب إطلاق النار عليه من مسافة قريبة من قبل جنود الاحتلال قرب حاجز جبارة جنوب طولكرم.

وذكرت الهيئة، أنها قامت بإجراء الترتيبات اللازمة مع الجهات الفلسطينية ذات العلاقة كل في منطقته وذلك لإتمام الاجراءات المرعية بهذا الخصوص.

ويبلغ عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بنحو 249، منهم 28 جثمانًا محتجزًا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2015 وفقًا لآخر الإحصائيات.

ويلجأ الاحتلال إلى سياسة احتجاز جثامين الشهداء ضمن سياسة الضغط المتبعة من أجل تخفيف العمليات المنفذة بحقه ومن أجل الضغط في أية صفقات تبادل أسرى مقبلة.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#الاحتلال
#جثامين الشهداء
#الهيئة العامة للشؤون المدنية

من عرب 48

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