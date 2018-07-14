غارات الاحتلال تستهدف المساجد بغزة

طالت الغارات والقصف الذي ينفذه الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي على غزة العديد من المساجد بالقطاع، حيث استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية استهداف وقصف الاحتلال للمساجد ومقرات المؤسسات الشرعية والمدنية والمنتزهات العامة اليوم السبت، الأمر الذي أدى إلى استشهاد طفلين وإصابة آخرين.

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان عممته على وسائل الإعلام أن قصف قوات الاحتلال مساء اليوم السبت، أدى إلى تدمير وإلحاق أضرار جسيمة بمسجد الشيخ زايد "الكتيبة"، إلى جانب تضرر مقر وزارة الأوقاف بشكل كبير.

واعتبرت الأوقاف أن استهداف الأطفال والمساجد مقرات المؤسسات الشرعية والمدنية انتهاك لحرمة المساجد ودور العبادة التي نصت عليها القوانين والأعراف الدولية.

وقالت: "هذه الجرائم ليست بغريبة على قوات الاحتلال المجرمة التي استهدفت بطائراتها وأسلحتها الثقيلة الأطفال العزل أثناء التنزه في ساحة الكتيبة".

وذكرت الوزارة أنها مؤسسة حكومية رسمية دينية تعنى بنشر الدعوة الإسلامية وتحفيظ القرآن الكريم والحفاظ على الأوقاف الإسلامية، بعيداً عن أي توجهات سياسية أو حزبية.

وطالبت الأوقاف المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية بضرورة التدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي والعمل الجاد والحقيقي من أجل محاسبة قادة الاحتلال وجنوده المجرمين على جرائمهم وتقديمهم للمحاكم الدولية.

ودعت الأمتين العَربية والإسلامية وكافة أحرار العالم بالتَحرك العاجل من أجل نصرة الشعب الفلسطيني وحماية مقدساته.