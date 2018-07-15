  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الاحتلال يقتحم الرام ويعتقل فلسطينييْن قرب رام الله

تاريخ النشر: 15/07/2018 - 23:46

الاحتلال يقتحم الرام ويعتقل فلسطينييْن قرب رام الله
أرشيفية
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اقتحمت قوة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال، مساء اليوم الأحد، بلدة الرام شمال القدس وشرعت بإغلاق الشارع الرئيسي بمحيط دوار الشهداء وسط البلدة.

ونقلت وكالة "وفا" عن مراسلها قوله إن الاحتلال أطلق قنابل صوتية وأخرى غازية سامة، وداهم متاجر المواطنين في البلدة بحثا عن شبان دون تسجيل إصابات أو اعتقالات في صفوف المواطنين.

ولفت إلى أن الاحتلال انسحب من البلدة على وقع مواجهات بدأت بتصدي شبان المنطقة للاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة.

على خطِ موازٍ، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، الشابين علاء أبو شريفة وخالد الكنش، من مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال هددت ذوي الشابين بتنغيص حياتهم، إذا لما يسلم علاء وخالد نفسيهما، وطالبهما بالحضور لمستوطنة "بيت إيل" المجاورة للمخيم، ثم قام الاحتلال باحتجازهما واعتقالهما. ليرتفع بذلك عدد المعتقلين من مخيم الجلزون منذ صباح يوم الأحد إلى تسعة.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#الاحتلال
#اقتحام
#اعتقال

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

غزة: تشييعُ جثماني الطفلين النمرة وكحيل
غزة: تشييعُ جثماني الطفلين النمرة وكحيل

2018-07-15

الاحتلال يهدم منزلين بالمراجم ويلاحق رعاة الأغنام بالأغوار
الاحتلال يهدم منزلين بالمراجم ويلاحق رعاة الأغنام بالأغوار

2018-07-15

هنية: المقاومة تفرض معادلاتها العصية على الكسر
هنية: المقاومة تفرض معادلاتها العصية على الكسر

2018-07-15

الأكثر قراءة

استشهاد طفلين بقصف الاحتلال لمبنى الكتيبة بغزة

استشهاد طفلين بقصف الاحتلال لمبنى الكتيبة بغزة

2018-07-14
الطائف: اعتقال فتاة سعودية عانقت ماجد المهندس خلال حفل

الطائف: اعتقال فتاة سعودية عانقت ماجد المهندس خلال حفل

2018-07-14
سورية: هذه هي المؤامرة

سورية: هذه هي المؤامرة

2018-07-14
تصعيد إسرائيلي مستمر في غزة والمقاومة ترد

تصعيد إسرائيلي مستمر في غزة والمقاومة ترد

2018-07-14
مونديال 2018: بلجيكا تحصد المركز الثالث بفوزها على إنجلترا

مونديال 2018: بلجيكا تحصد المركز الثالث بفوزها على إنجلترا

2018-07-14