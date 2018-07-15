الاحتلال يقتحم الرام ويعتقل فلسطينييْن قرب رام الله

اقتحمت قوة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال، مساء اليوم الأحد، بلدة الرام شمال القدس وشرعت بإغلاق الشارع الرئيسي بمحيط دوار الشهداء وسط البلدة.

ونقلت وكالة "وفا" عن مراسلها قوله إن الاحتلال أطلق قنابل صوتية وأخرى غازية سامة، وداهم متاجر المواطنين في البلدة بحثا عن شبان دون تسجيل إصابات أو اعتقالات في صفوف المواطنين.

ولفت إلى أن الاحتلال انسحب من البلدة على وقع مواجهات بدأت بتصدي شبان المنطقة للاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة.

على خطِ موازٍ، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، الشابين علاء أبو شريفة وخالد الكنش، من مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال هددت ذوي الشابين بتنغيص حياتهم، إذا لما يسلم علاء وخالد نفسيهما، وطالبهما بالحضور لمستوطنة "بيت إيل" المجاورة للمخيم، ثم قام الاحتلال باحتجازهما واعتقالهما. ليرتفع بذلك عدد المعتقلين من مخيم الجلزون منذ صباح يوم الأحد إلى تسعة.