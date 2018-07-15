الاحتلال يهدم منزلين بالمراجم ويلاحق رعاة الأغنام بالأغوار

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الأحد، منشأتين سكنيتين بخربة المراجم جنوب قرية دوما بنابلس بالضفة الغربية المحتلة، بذريعة عدم التراخيص، فيما منع مستوطنون رعاة أغنام من التواجد في الأراضي الرعوية شرق خلة مكحول في الأغوار الشمالية.

واقتحمت قوات الاحتلال برفقة الجرافات خربة المراجم جنوب غرب دوما، وباشرت هدم منشأتين سكنيتين تعودان للمواطنين مسلم معروف مسلم من بلدة تلفيت، وأمين سليم شرابي من القدس، حسبما أفاد رئيس مجلس قروي دوما عبد السلام دوابشة

وسبق أن سلم جنود الاحتلال من الإدارة المدنية، سلم أصحاب المنشأتين إخطارات بالهدم قبل أسبوع، علما أن إحدى البنايتين قائمة منذ أكثر من 30 عاما، والأخرى منذ أربعة أعوام، وقد قام أصحابهما بإبلاغ الجهات المسؤولة في السلطة الفلسطينية في حينه من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

إلى ذلك تواصل مجموعات من المستوطنين بإسناد من جنود الاحتلال ملاحقة المزارعين الفلسطينيين ومنع رعاة الأغنام من التواجد في الأراضي الرعوية شرق خلة مكحول في منطقة الأغوار الشمالية.

وحسب، الناشط الحقوقي عارف دراغمة، فإن مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال قاموا بطرد رعاة أغنام أثناء تواجدهم في خلة مكحول بالأغوار الشمالية، في الوقت الذي ترعى أبقارهم وأغنامهم في تلك المناطق.