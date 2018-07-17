الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بالضفة ويتوغل بغزة

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، 16 فلسطينيا بمناطق مختلفة من الضفة الغربية، بزعم مقاومة الاحتلال، فيما بلغ صباح اليوم الثلاثاء، عن توغل 4 جرافات عسكرية بقطاع غزة المحاصر.

كما اندلعت مواجهات في قرية أبو شخيدم شمال رام الله وشارع القدس جنوب المدينة، وفي مدينة نابلس.

وخلال المواجهات، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط بكثافة غير عادية نحو الشبان، الذين حاصروا قوات الاحتلال، كما أطلق الجنود قنابل الغاز والصوت بغزارة، وتعمدوا إطلاق قنابل الغاز نحو منازل المواطنين.

وقال جيش الاحتلال في بيانه، أن قواته اعتقلت 16 فلسطينيا تنسب لهم تهم المقاومة الشعبية والمشاركة في فعاليات شعبية ضد الجنود والمستوطنين.

وزعم الجيش أنه عثر على أسلحة، كما صادر الاحتلال عشرات آلاف الشواقل خلال عمليات الدهم والاعتقال.

وأدعى أن المعتقلين هم مطلوبين، وجرى تحويلهم إلى مراكز التوقيف لدى جهاز الأمن العام "الشاباك" لاستكمال التحقيق.

وصباح اليوم توغلت4 جرافات عسكرية للاحتلال شرقي محافظة خان يونس مسافة 50مترا، انطلاقا من بوابة "كيسوفيم".