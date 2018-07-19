الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين ويقتلع 350 شجرة بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، 7 فلسطينيين خلال حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بزعم ضلوعهم في مقاومة جنود الاحتلال والمستوطنين، حيث تم نقلهم للتحقيق لدى جهاز الأمن العام "الشاباك".

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه تم ضبط قطعتي سلاح كارلو و M16 في سلفيت والجلزون وتم مصادرة آلاف الشواقل المخصصة للعمليات من قرية أكتابا قضاء طولكرم.

في محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان بعد مداهمة منازلهم في بلدة أبو قش، كما اعتقلت الشاب محمد ساهر دبور من مخيم الجلزون.

كما اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مخيم الأمعري، وداهمت عددا من منازل المواطنين، فيما شابا من منطقة العبيات شرق بيت لحم، حيث أفاد مواطنون بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بهاء خضر نواورة ، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

وفي سياق ذات صلة، اقتلعت قوات الاحتلال، مئات الأشجار المثمرة من أراضي قرية دير بلوط غرب سلفيت.

وأفاد مواطنون، بأن جرافات الاحتلال اقتلعت خلال الـ72 ساعة الماضية، حتى مساء يوم الأربعاء، نحو 350 شجرة زيتون ولوزيات وتين، من منطقة باب المرج شرق دير بلوط، والتي تعود ملكيتها للمواطن إدريس جبارة عبد الله.

وأوضحت أن الاحتلال أخطر "بركسا" في المنطقة بالهدم، والتجريف مستمر لصالح توسيع مستوطنة "ليشم" المقامة على أراضي دير بلوط، من أجل إنشاء محطة تنقية للمياه في المستوطنة.