الاحتلال يهدم منزلين ببيت حنينا ويجرف خطوط مياه بنابلس

هدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس المحتلة صباح اليوم الخميس، منزلين في بلدة بيت حنينا بذريعة البناء غير المرخص، فيما جرفت خطوط مياه في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مواطنون، بان شرطة الاحتلال اقتحمت بلدة بيت حنينا بساعات الصباح وفرضت طوقا أمنيا على القرية ووفرت الحماية للجرافات التي شرعت بهدم منزلا يعود لعائلة شوامرة بذريعة البناء غير المرخص، وبنفس الذريعة هدمت منزلا مجاورا تعود ملكيته لعائلة أبو أرميلة.

وصعدت قوات الاحتلال هذا الأسبوع من عملية هدم وإخلاء المنازل بالمدينة المحتلة، ويوم الثلاثاء، هدمت جرافات بلدية الاحتلال منزلا في حي شعفاط، حيث أفاد صالح سعيد أبو خضير صاحب المنزل أنه تفاجئ بهدم منزله دون سابق إنذار، أو تحرير مخالفة بناء بحقه.

وأوضح أنه بنى المنزل قبل ثلاثة أشهر، ولم يسكنه بعد، وكان من المقرر أن يقطنه وزوجته وأربعة من أبنائه أكبرهم عمره 23 عاما وأصغرهم ثماني سنوات.

وتبلغ مساحة منزل أبو خضير 100 متر مربع، ومكون من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام.

ويوم الإثنين من هذا الأسبوع، أجبرت بلدية الاحتلال مقدسيا على إخلاء منزله في حي الثوري ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، استعدادا لهدمه ذاتيًا بحجة البناء دون ترخيص.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن المواطن جمال هادية اضطر إلى إخلاء منزله وتفريغه من محتوياته في حي الثوري، بعد تسلمه أمرا بالهدم من بلدية الاحتلال الأسبوع الماضي.

وأوضح أن عائلة هادية المكونة من ستة أفراد تقطن في هذا المنزل المبني منذ أكثر من 30 عاما، والذي تدعي بلدية الاحتلال بأنه بناء غير مرخص.

وفي سياق متصل، جرفت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس، خطوط مياه في بلدة فروش بيت دجن، شرق نابلس.

وقال نائب رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن، عازم الحج محمد، إن جرافات الاحتلال ترافقها مركبات عسكرية اسرائيلية، جرفت خطوط مياه تغذي مناطق زراعية ومساكن المواطنين في المنطقة؛ بحجة أنها غير شرعية.

وأضاف أن الاهالي يعانون من شح المياه، خاصة بعد جفاف عين شبلي والابار المحيطة بتلك المنطقة، في الوقت الذي لا يسمح الاحتلال بحفر آبار جديدة.