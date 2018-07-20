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قلقيلية: إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال بقرية كفر قدوم

تاريخ النشر: 20/07/2018 - 18:15

قلقيلية: إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال بقرية كفر قدوم
أرشيفية
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب، اليوم الجمعة، ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، بينهم رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، شرق محافظة قلقيلية، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، الأسبوعية السلمية المُناهضة للاستيطان، والمُطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عاما.

ونقلت وكالة "وفا" عن منسق المقاومة الشعبية في قرية كفر قدوم، مراد شتيوي، قوله إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، تجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة طفل بجروح في يده، وشابين بالرصاص المطاطي.

وأضاف أن عشرات المشاركين في المسيرة أُصيبوا بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع بينهم الوزير عساف.

 


#الاستيطان
#قلقيلية
#كفر قدوم
#الاحتلال
#إصابات
#الاختناق

من عرب 48

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