"اتصالٌ مهم" من رئيس المخابرات العامة المصرية لهنيّة

هاتفَ رئيس جهاز المخابرات المصرية، عباس كامل، برئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الأحد، وفقًا لما ورد في بيان مقتضب لحركة حماس، قالت "الأناضول" إنها تلقّت نسخة عنه.

وجاء في البيان: "تلقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم مكالمة مهمة من رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل"، إلا أن حماس لم تكشف أية تفاصيل بشأن ما دار في الاتصال.

وأبلغ هنية، يوم الخميس الماضي، كامل موافقة حركته على الورقة المصرية للمصالحة.

وأمس السبت، قال مصدر مطّلع في حركة فتح (فضل عدم نشر اسمه)، لـ"الأناضول"، إن حركته وافقت على الورقة المصرية للمصالحة مع حماس، مؤكدًا أنه سيتم تسليم الرد الرسمي إلى الجانب المصري، خلال ساعات.

وفي الأسبوع الماضي، عرضت القاهرة مبادرة جديدة للمصالحة، تتضمن رفع العقوبات المفروضة على غزة، وتولّي وزراء الحكومة الحالية مهامهم على ذات الهيكلية الإدارية القائمة في الوزارات العاملة بغزة، وتشغيل محطة الكهرباء من خلال توفير الوقود لها بدون فرض ضرائب عليها، وصولا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وفقًا لمصادر مطلعة.

وفي 13 من الشهر الجاري، غادر وفد حماس، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، القاهرة، بعد لقاءات أجراها مع مسؤولين مصريين منذ تموز الجاري.

وقالت الحركة حينها إن وفدها "أجرى نقاشا معمّقا في أجواء إيجابية حول العديد من القضايا المهمّة وخاصة التطورات السياسية والأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية".

وتعذّر تطبيق العديد من اتفاقات المصالحة الموقعة بين الحركتين والتي كان آخرها بالقاهرة في 12 تشرين الأول 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس، أثناء فترة حكمها للقطاع.