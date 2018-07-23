الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا وينصب حواجز بالضفة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تم خلالها اعتقال 11 فلسطينيا بزعم الضلوع في أعمال للمقاومة الشعبية، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى جها الأمن العام "الشاباك".

في محافظة نابلس، اعتقل جنود الاحتلال خمسة شبان، باقتحام قرية برقة، واعتقلت أربعة شبان وهم: تامر ياسر دغلس ومصطفى أحمد عمر، وسعيد محمد حجي ، وماهر عطا صلاح ، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا جنوبا، واعتقلت الشاب أحمد إسماعيل حمايل، بعد مداهمة منزل ذويه، وتفتيشه.

أما في محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من مدينة قلقيلية، وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، واعتقلت اسماعيل نضال أبو الشيخ، ومهدي داود، ومحمد فريج، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وفي قضاء الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة نوبا، وفتشت منازل المواطنين في مدينة الخليل.

وأفاد مواطنون، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمود دعيس حرب من بلدة نوبا بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في مدينة الخليل عرف من أصحابها: الأسير المحرر إلى غزة ناهد الفاخوري، وعاثت بمحتوياتها خرابا.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.