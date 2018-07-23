الدهيشة: الاحتلال يعدم فتى فلسطينيًا ويصيب آخرين

أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، الإثنين، الفتى أركان ثائر مزهر، وأصابت اثنين آخرين بجراح، نتيجة مواجهات عنيفة في مخيّم الدهيشة ببيت لحم.

وقالت مصادر صحافيّة إنّ المواجهات اندلعت في أعقاب اقتحام الاحتلال للمخيّم واعتقاله بعض الشبّان، الأمر الذي تصدّى له السكّان، فردّ الاحتلال بإطلاق الرصاص الحيّ عليهم مباشرةً.

كما أطلق الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف جدًا، خلال اقتحامها عددًا من البيوت، منها بيت الأسير طارق شاهين.

كما شنّت قوات الاحتلال حملة دهمٍ وتخريب استهدفت محلات تجارية تعود لعائلة غنايم في مخيم الدهيشة، بالإضافة إلى منزل الأسير أحمد غنايم.

وبعد إقرار استشهاد الشاب أركان، نظّم السكان مسيرة حاشدة تجاه بيت الشّهيد.