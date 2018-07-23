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شهيد بخان يونس متأثرا بإصابته بمسيرة العودة

تاريخ النشر: 23/07/2018 - 09:13

شهيد بخان يونس متأثرا بإصابته بمسيرة العودة
الشاب عرفات أصيب بشكل مباشر بالرأس (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

استشهد الشاب كرم إبراهيم عرفات (26 عاما)، متأثرا بإصابته قبل نحو ثلاثة أسابيع في مسيرات العودة الحدودية شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة فجر اليوم الإثنين.

وحسب وزارة الصحة، فإن الشاب عرفات أصيب بشكل مباشر بالرأس في الثامن من الشهر الجاري خلال مشاركته في مسيرات العودة على الحدود، وأعلن عن استشهاده فجر اليوم.

وفجر اليوم استشهد الفتى أركان ثائر مزهر (15 عاما) برصاص جنود الاحتلال الذين اقتحموا مخيم الدهيشة ببيت لحم.

وباستشهاد عرفات ومزهر يرتفع عدد الشهداء الذين استشهدوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 158، من بينهم 116 استشهدوا خلال مشاركتهم في مسيرات العودة التي انطلقت في الـ 30 من آذار/مارس الماضي في قطاع غزة المحاصر منذ 12 عاما.

 


#شهيد
#مسيرة العودة
#قطاع غزة
#خان يونس

من عرب 48

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