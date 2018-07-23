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مطالبة أممية للاحتلال بالإفراج عن الأطفال الفلسطينيين المعتقلين

تاريخ النشر: 23/07/2018 - 23:39

مطالبة أممية للاحتلال بالإفراج عن الأطفال الفلسطينيين المعتقلين
صورة توضيحية
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

طالب المفوض الاعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، الإثنين، الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن جميع الأطفال الفلسطينيين الذين تعتقلهم أو محاكمتهم فورا، وذلك خلال اجتماع في مقر الأمم المتحدة ناقش حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال الحسين عبر الدائرة المغلقة من جنيف إن "نحو 440 فلسطينيا هم قيد الاعتقال الإداري بحسب آخر الإحصاءات. على إسرائيل فورا أن توجه إليهم اتهامات أو تفرج عنهم".

وأوضح أن "مئات من الأطفال الفلسطينيين تعتقلهم إسرائيل، بعضهم من دون توجيه اتهام بموجب نظام الاعتقال الإداري في انتهاك للحقوق الإنسانية الأساسية".

وأضاف "ينبغي أن يكون واضحا أن القانون الدولي لا يجيز اعتقال أطفال إلا كحل أخير. سواء بالنسبة إلى الأطفال أو الراشدين. إن الاعتقال من دون محاكمة، استنادا إلى أدلة تبقى غالبا سرية مع إصدار أوامر باعتقال إداري يمكن تمديده إلى ما لانهاية، يتنافى والقانون الدولي الذي من واجب إسرائيل احترامه"، مطالبا بـ"وضع حد لهذه الممارسة".

وجاء كلام المسؤول الأممي خلال اجتماع تناول جرائم الاحتلال بحق المشاركين العزل في مسيرات العودة السلمية في غزة، على أن يتطرق إليها أيضا مجلس الأمن، الثلاثاء، في اجتماعه الشهري حول الشرق الأوسط.

وانتقد الحسين أيضا "التوقيفات والاعتقالات التعسفية لناشطين في حقوق الإنسان من جانب السلطات الإسرائيلية".


#الأمم المتحدة
#المفوض الأعلى لحقوق الإنسان
#الاحتلال
#اعتقال إداري

من عرب 48

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