هل تفرج سلطات الاحتلال عن عهد التميمي الأحد المقبل؟

قال والد الفتاة الفلسطينية الأسيرة، عهد التميمي (17 عاما)، المعتقلة في سجون الاحتلال الإسرائيلية، إنه يتوقع الإفراج عنها يوم الأحد المقبل.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن باسم التميمي، قوله إن آخر موعد للإفراج عن ابنته عهد، هو يوم 19 آب/ أغسطس المقبل، لكنه يتوقع أن تحصل على قرار بالإفراج المبكر.

وقال إن "السلطات الإسرائيلية عادة لا تبلغ المعتقل أو عائلته بموعد الإفراج عنه، لكنني أعتقد أنها ستحصل على قرار إداري".

والقرار الإداري (المنهلي)، هو قرار تتخذه مصلحة السجون الإسرائيلية يقضي بتخفيض 21 يوما من مدة المحكومية لبعض المعتقلين، بعد عملية تقييم خاصة.

ولم تصدر أي معلومات عن سلطات سجون الاحتلال الإسرائيلية، حول موعد الإفراج عن التميمي.

وكانت محكمة الاحتلال العسكرية قد قضت آذار/ مارس الماضي باعتقال التميمي، 8 شهور، بتهمة "إعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمته"، بموجب صفقة توصلت إليها النيابة العسكرية في إسرائيل مع فريق الدفاع عنها.

وتحوّلت الطفلة التميمي، عقب ساعات من إعلان اعتقالها، في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2017 إلى "أيقونة" للمقاومة الشعبية السلمية في فلسطين.

ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية نحو 6500 معتقل، بينهم حوالي 350 طفلا، وفق إحصائيات فلسطينية رسمية.