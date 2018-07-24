غزّة: استشهاد فلسطينيّ متأثرا بجراحه

استشهد، اليوم الثلاثاء، فلسطينيّ يُدعى مجد سهيل محمد عقيل (26 عاما)، متأثرا بجروح أُصيب بها في الرّابع عشر من أيّار، خلال مشاركته في فعاليات مسيرة العودة شرق جباليا بغزّة.

وباستشهاد الشاب عقيل، فإنّ عدد شهداء مسيرات العودة برصاص الاحتلال يرتفع إلى 155 مواطنًا منذ انطلاق مسيرة العودة الكبرى في 30 آذار الماضي، غالبيتهم استشهدوا إثر قمع الاحتلال للتظاهرات السلمية ضمن المسيرة.

ووفق مصادر حقوقية، فإن 8 من الشهداء تحتجز قوات الاحتلال جثامينهم، بعد استشهادهم على مقربة من السياج الفاصل شرق القطاع.

وانطلقت "مسيرة العودة الكبرى" في غزة يوم 30 آذار الماضي، بمشاركة شعبية حاشدة عبر التظاهر السلمي في 5 مخيمات عودة شرق محافظات القطاع الخمس؛ وهي مستمرة بشكل يومي، مع زخم أكبر أيام الجمعة.

وتُنادي المسيرة، وفق القائمين عليها، بتنفيذ وتطبيق حق العودة للشعب الفلسطيني إلى أرضه التي طرد منها، وذلك تماشيا مع، وتطبيقا للقرارات الدولية وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بعودة اللاجئين الفلسطينيين، ومنها القرار 194 الذي نص على العودة والتعويض، إلى جانب رفع الحصار عن غزة.