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وزارة الأوقاف الأردنية تُشكل "خلية أزمة"

تاريخ النشر: 24/07/2018 - 23:10

وزارة الأوقاف الأردنية تُشكل "خلية أزمة"
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: خالد السيد

أعلنت وزارة الأوقاف الأردنية، اليوم الثلاثاء، في بيان، أنها شكلت "خلية أزمة" لمتابعة التطورات التي تشهدها مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية.

وقالت الوزارة خلال بيانها إن "الوزير التقى الإدارات والجهات المعنية للتباحث حول المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى المبارك".

وأضافت "عقدت في مكتب وزير الأوقاف اجتماعات مكثفة لبحث سبل التصدي لأي محاولات للمساس بالمسجد الأقصى المبارك".

وبينت الوزارة في بيانها بأنه "تم تشكيل خلية أزمة لمواكبة أي تطورات ميدانية في الأماكن المقدسة".

وناقشت خلية الأزمة الأحداث الهائلة والمستجدات على الساحة ومحاولات سلطات الاحتلال تهويد المسجد الأقصى المبارك والعبث بالوضع القائم، بالإضافة إلى دعم الاحتلال لتنظيم الاقتحامات التي يقوم بها المتطرفون داخل الحرم القدسي .

أكثر من 60 مستوطنًا يقتحمون الأقصى
اقتحم أكثر من 60 مستوطنا، المسجد الأقصى، اليوم الثلاثاء، خلال جولة الاقتحامات الصباحيّة.
 

وقد جرى بحث الخطط التفصيلية للدفاع عن المسجد الأقصى والحفاظ على سلامته الوجودية والقيمية المادية والمعنوية وتسخير كافة الإمكانات الأردنية لتحقيق هذه الغاية.

واشتملت أيضًا، منهجية الدفاع على "دعم أوقاف القدس فى شؤون الدعوة والوعظ والإرشاد وإعادة تأهيل وتقوية أوقاف القدس إدارياً ومالياً، وبما يفضي إلى تحقيق كامل أهداف الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف".

وفيما يخص المخاطر والتهديدات التى يدلل عليها سقوط حجر من الجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك يوم أمس الاثنين، فقد جرى البحث في تداعيات الحادثة، وتم الإيعاز بتشكيل لجنة مختصة لدراسة الحادثة وتحديد أسبابها بشكل علمي للوصول إلى الضمانات الكافية لعدم تكررها.

واحتجت الدائرة مرارًا في السنوات الماضية على رفض الحكومة الإسرائيلية السماح لمهندسيها أو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" بالإطلاع على ما يجري من حفريات في المنطقة.

 


#الأردن
#القدس
#وزارة الأوقاف
#الأقصى
#الاحتلال

من عرب 48

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