الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين ويصادر أمولا بالضفة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملات دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال 9 شبان، فيما صادر جنود مبالغ مالية ووسائل قتالية وأسلحة بزعم استخدامها في مقاومة الاحتلال.

وقال جيش الاحتلال في بيانه، أن 13 فلسطينيا اعتقلوا فجرا من انحاء متفرقة من الضفة الغربية، بدعوى مشاركتهم في أعمال مقاومة ضد الجيش والمستوطنين، جرى نقلهم للتحقيق لدى جهاز الأمن العام "الشاباك"، كما زعمت قوات الاحتلال أنها عثرت على أسلحة ووسائل قتالية، ومبالغ مالية

في الخليل، استولت قوات الاحتلال على قطعة سلاح من نوع M16 وذخيرة، كما ا اندلعت مواجهات في بيت أمر شمال الخليل، واقتحم مستوطنون خربة تقوع شرق بيت لحم ومنطقة النبي يونس في حلحول شمال الخليل بحماية قوات الاحتلال.

أما في محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين عقب مداهمة منزل ذويهما في بلدة فرعون، في حين داهمت المنطقة الصناعية في المدينة.

وقال شهود إن جنود الاحتلال داهموا المنطقة الصناعية في طولكرم، واقتحموا ورشة إلكترونية لصيانة المركبات تعود للشقيقين منير ومحمد نعيم عدوان من بلدة فرعون.

كما داهم جنود الاحتلال بلدة فرعون، واعتقلوا الشقيقين بعد مداهمة الورشة ونقلوهما إلى جهة مجهولة.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال شابا خلال مداهمات واسعة في بلدة عزون شرقي قلقيلية.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب وائل حسين خلال مداهمات في منطقة المنطار في عزون وفتشوا عددا من المنازل في المنطقة.

كما شهدت جميع مداخل عزون تواجدا مكثفا لقوات الاحتلال طوال ساعات الليل، في الوقت الذي تشهد فيه البلدة مواجهات مستمرة.

وسلب جيش الاحتلال آلاف الشواقل من قرية عزون بزعم أنها مخصصة لدعم أنشطة المقاومة.

كما هدمت سلطات الاحتلال أجزاء من غرفة زراعية خلال تفتيشها للمواطن أمير دحبور في عزون شرق قلقيلية، وفتشت 8 منازل وصادرت مبالغ مالية.