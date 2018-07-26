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الخليل: مصرع أحمد عصفور وإصابة آخر بسقوط باب حديدي عليهما

تاريخ النشر: 26/07/2018 - 10:13

الخليل: مصرع أحمد عصفور وإصابة آخر بسقوط باب حديدي عليهما
ضحية الحادث الطفل أحمد عصفور
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي الطفل أحمد صلاح الدين فوزي عصفور (5 أعوام) مصرعه وأصيب الطفل قيس أبو حديد (5 أعوام) بجروح وصفت بأنها متوسطة، إثر سقوط باب حديد عليهما، مساء أمس الأربعاء، في الخليل.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، أن "التحقيقات الأولية أشارت إلى أن أحمد صلاح الدين فوزي عصفور (5 سنوات) قد توفي وأصيب قيس أبو حديد (5 سنوات) بجروح وصفت بالمتوسطة، حيث سقط عليهما باب حديد خلال لعبهما بالقرب من منزليهما في منطقة واد الهرية. وجرى نقل المصاب إلى المستشفى الأهلي، في حين نقل المتوفي إلى مستشفى الخليل الحكومي".

وأشار إلى أن "الشرطة فتحت تحقيقا وتم إبلاغ النيابة العامة".

هذا، وساد الحزن والأسى إثر انتشار النبأ المفجع في الخليل.


#الخليل
#حوادث منزلية
#باب حديدي

من عرب 48

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