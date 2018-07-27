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نابلس: مستوطنون يحرقون منزلا وحقولا للقمح

تاريخ النشر: 27/07/2018 - 15:44

نابلس: مستوطنون يحرقون منزلا وحقولا للقمح
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أحرق مستوطنون، اليوم الجمعة، منزلا وحقولا مزروعة بالقمح في أراضي جالود جنوب نابلس.

وهاجم مستوطنو بؤرة "يش كودش"، المنطقة الشرقية من بلدة جالود، وأضرموا النار في منزل، وألحقوا أضرارا جسيمة فيه دون ان يبلغ عن إصابات.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس قوله إن المستوطنين حطموا محتويات منزل آخر في المنطقة، كما أقدموا على تقطيع عشرات الأشجار من اللوزيات والزيتون في ذات المنطقة بين جالود وقصرة. 

وأضاف أن المستوطنين تعمدوا إشعال النيران بالحقول الزراعية، بين قريتي جالود وقصرة، وأطلقوا الرصاص صوب الأهالي خلال محاولتهم إطفاء الحريق.

 


#يش كودش
#المنطقة الشرقية
#جالود
#وفا

من عرب 48

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