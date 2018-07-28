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غزة تشيع الشهيدين أبو مصطفى والسطري

تاريخ النشر: 28/07/2018 - 16:09

غزة تشيع الشهيدين أبو مصطفى والسطري
ردد المشاركون هتافات تؤكد مواصلة مسيرات العودة (المركز الفلسطيني للإعلام)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شيعت جماهير غفيرة من محافظتي خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة المحاصر، بعد ظهر اليوم السبت، جثماني الشهيدين الطفل مجدي رمزي السطري (12 عاما)، والمصاب غازي محمد أبو مصطفى اللذين استشهدا برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهما في فعاليات مسيرة العودة أمس الجمعة.

وشارك الآلاف في تشييع جثماني الشهيدين بعد أداء صلاة الجنازة عليهما في خانيونس ورفح، بعيد إلقاء عائلتيهما نظرة الوداع الأخيرة عليهما.

وردد المشاركون الهتافات التي تؤكد على ضرورة استمرار ومواصلة فعاليات مسيرات العودة التي انطلقت في 30 مارس الماضي.

وكان أبو مصطفى قد أصيب برصاصة قناص إسرائيلي في رأسه مباشرة أمس على الرغم من إصابته قبل عدة أسابيع بالرصاص في قدمه، حيث كان يسير على عكازين خلال مشاركته في فعاليات أمس.

وأسفر قمع الاحتلال للمتظاهرين السلميين المشاركين بفعاليات مسيرات العودة منذ انطلاقها عن استشهاد 155 مواطنا، وإصابة أكثر من 17 ألفا آخرين، من بينهم 68 مصابا بترت أطرافهم.

 


#قطاع غزة
#مسيرة العودة
#شهداء
#حصار
#الاحتلال

غزة تشيع الشهيدين أبو مصطفى والسطري

غزة تشيع الشهيدين أبو مصطفى والسطري

غزة تشيع الشهيدين أبو مصطفى والسطري

غزة تشيع الشهيدين أبو مصطفى والسطري

من عرب 48

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