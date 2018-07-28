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مصرع 5 أشخاص و198 إصابة بحوادث سير بالضفة

تاريخ النشر: 28/07/2018 - 22:40

مصرع 5 أشخاص و198 إصابة بحوادث سير بالضفة
شرطة المرور سجلت 281 حوادث سير (أرشيف)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب 198 آخرين بجروح متفاوتة، جراء 281 حوادث سير وقعت الأسبوع الماضي على الطرقات بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر بيان، صادر اليوم السبت، عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة الفلسطينية، أن إدارة شرطة المرور سجلت 281 حوادث سير، نتج عنها مصرع خمسة أشخاص وإصابة 198 آخرين، وصفت إصابة ثلاثة أشخاص منهم بالخطيرة و14 بالمتوسطة، و181 بالطفيفة.

وأضاف البيان أن شرطة المرور فحصت الأسبوع الماضي 10112 مركبة، وأنزلت عن الشارع 185 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 5135 مخالفة مرورية، وحجزت 180 مركبة للتأكد من قانونيتها، واتلفت 364 مركبة غير قانونية.

 


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من عرب 48

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