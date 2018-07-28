مواجهات وإصابات بالخليل والاحتلال يصادر أراض بالأغوار

أصدرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، قرارا عسكريا بالاستيلاء على عشرات الدونمات من أراض لمواطنين في خربة الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية، وذلك بذريعة أن المصادرة لأغراض عسكرية.

وشهدت المنطقة في الأيام القليلة الماضية، عمليات شق طريق عسكري، وتدمير خط مياه، ومضايقات للعمال المتواجدين في المنطقة.

وأخطرت سلطات الاحتلال ممثلة بما يسمى "الإدارة المدنية"، المواطنين وأصحاب الأراضي بالقرار العسكري بوضع اليد على أجزاء من أراضي المواطنين، لصالح طريق عسكري شقته جرافات الاحتلال قبل أيام للتدريبات العسكرية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن هذا القرار جاء بعد أيام من شق الطريق، وتجريف خط مياه يغذي المنطقة.

وفي سياق مقاومة الاحتلال، شهدت مدينة الخليل مواجهات مع جنود الاحتلال، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين.

ومساء اليوم أصيب 3 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، كما أصيب مسعف خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر مع قوات الاحتلال.

وحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن الشبان الثلاثة قد أصيب أحدهم بالرقبة واثنين في القدم واليد، فيما أصيب مسعف بشظايا زجاج، وقد تم تقديم الاسعافات الاولية والعلاجات الميدانية لهم.

وقامت قوات بتوزيع منشورات والصاقها على الجدران تحذر المواطنين من استمرار المقاومة ضد الاحتلال وانهم سيقومون بأعمال رادعة ضد سكان بيت أمر.

وصباح اليوم، اعتدى مستوطنون، بالضرب على المسن راشد التميمي (60 عاما) بمدينة الخليل.

وذكر شهود عيان أن مستوطنين من مستوطنة "خفعات جال" المقامة على أراضي محتلة في مدينة الخليل، اعتدت بالضرب على المسن التميمي، ورشقوه بالحجارة إثناء تواجده أمام منزله في منطقة جبل جالس بالمدينة، ما تسبب بإصابته برضوض في صدره نقل على إثرها من قبل طواقم إسعاف الهلال الأحمر لتلقي العلاج في مستشفى الخليل الحكومي.