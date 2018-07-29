وفد من فتح يصل القاهرة لتسليم تصور المصالحة

يصل، اليوم الأحد، وفد عن حركة فتح إلى العاصمة المصرية القاهرة، لتسليم تصور قيادة الحركة للمصالحة الفلسطينية، ولبحث ملف المصالحة مع المسؤولين المصريين، حسبما قالت الحركة في بيانها لوسائل الإعلام.

ويضم الوفد أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ وعزام الأحمد وروحي فتوح، بالإضافة إلى مدير عام المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

وقال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم بالحركة منير الجاغوب أن الوفد سيذهب بإيعاز من رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، من أجل "تسليم تصور القيادة الفلسطينية، حول الأوضاع الحالية وملف المصالحة".

وكان عباس قال، أمس السبت، في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن ذلك الوفد الذي سيصل القاهرة اليوم "لا يحمل ردا على أحد، ويحمل موقفا واضحا من المصالحة وأن الأشقاء المصريين أرسلوا لنا موضوعا أو فكرة عن المصالحة".

وأضاف رئيس السلطة الفلسطينية: "الوفد الفلسطيني لا يحمل ردا على أحد، لأنه عندما نتحدث في هذا الموضوع، فإننا نتحدث عن الموقف الفلسطيني الذي اتخذناه في 21/10/2017، وهو الموقف الذي نحن ثابتون عليه".

زيارة وفد حركة فتح للقاهرة تتزامن مع زيارة منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، للقاهرة، حيث سيعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين بشأن الأوضاع الفلسطينية وخاصة قطاع غزة وتثبيت "التهدئة" بين فصائل المقاومة وإسرائيل.

وسبق أن أبلغ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وزير المخابرات المصرية عباس كامل، موافقة حركته على ورقة مصرية بلورتها القاهرة لتطبيق المصالحة، بيد أن فتح تقول إن "ما عرضته القاهرة رؤية وأطروحات غير نهائية".