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مصاب برصاص الاحتلال الحي شرق غزة

تاريخ النشر: 30/07/2018 - 19:31

مصاب برصاص الاحتلال الحي شرق غزة
(أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أصيب شاب بجروح، اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على مقربة من السياج الأمني الفاصل شرق مدينة غزة.

وأفادت المصادر الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة خلف السواتر الترابية على مقربة من السياج الحدودي في منطقة موقع "ملكة" العسكري شرق مدينة غزة، أطلقت الرصاص الحي على مجموعة من الشبان.

وأشارت المصادر إلى أن اعتداء الاحتلال أسفر عن إصابة شاب برصاصة في قدمه نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة لتلقي العلاج.

وأوضحت المصادر أن حالة المصاب وصفت بالمتوسطة.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد يوميًا إطلاق النار على المواطنين الذين يقتربون من المناطق الحدودية شرق غزة.

 


#الاحتلال الإسرائيلي
#غزة
#رصاص الاحتلال
#مستشفى الشفاء

من عرب 48

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