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وفدٌ من حماس يزور القاهرة لـبحث المُصالحة

تاريخ النشر: 30/07/2018 - 12:58

وفدٌ من حماس يزور القاهرة لـبحث المُصالحة
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

توجّه وفد من حركة حماس، اليوم الإثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة، مُغادرًا قطاع غزة عبر معبر رفح البري، لاستكمال بحث ملف المصالحة الفلسطينية.

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن مصدر في حماس، قوله إن وفد حماس مكون من 7 شخصيات، برئاسة نائب قائد الحركة في غزة الدكتور خليل الحية.

وتتزامن زيارة وفد حماس مع وصول وفد من فتح مساء أمس الأحد إلى القاهرة، برئاسة عزام الأحمد، لتقديم ردّ فتح على رؤية مصر للمصالحة.

وضمَّ وفد فتح، أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، وعزام الأحمد، وروحي فتوح، بالإضافة إلى مدير عام المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

وقال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم بالحركة منير الجاغوب، إن الوفد سيذهب بإيعاز من رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، من أجل "تسليم تصور القيادة الفلسطينية، حول الأوضاع الحالية وملف المصالحة".

 


#حماس
#القاهرة
#مصر
#المصالحة
#عزام الأحمد
#خليل الحية
#معبر رفح

من عرب 48

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