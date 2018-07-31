الأربعاء: "العليا" تنظر في التماس وقف هدم خان الأحمر

من المقرر أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم غد الأربعاء، في الالتماس الذي قدّمه طاقم المحامين التابع لهيئة شؤون الجدار والاستيطان، حول وقف هدم قرية الخان الأحمر، شرق القدس المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن منسق حملة "أنقذوا الخان الأحمر" عبد الله أبو رحمة قةله، إنه من المقرر أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية يوم غد، في الالتماس الذي قدّمه طاقم المحامين التابع لهيئة شؤون الجدار والاستيطان، حول وقف هدم قرية خان الأحمر، شرق القدس المحتلة.

وأضاف أن الجلسة ستكون للاستماع فقط، لكن ذلك لا يعني عدم اتخاذ قرارات سواء إيجابية أو سلبية بشأن قضية قرية خان الأحمر.

وكانت حملة "أنقذوا الخان الأحمر"، التي أطلقتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قد دعت أبناء شعبنا بكل أطيافه للتواجد منذ الليلة في القرية المهددة بالهدم بالتزامن مع عقد المحكمة جلستها.

وأكد أبو رحمة أن احتشاد المواطنين في القرية للدفاع عنها يساعد في الضغط على حكومة الاحتلال إلغاء قرار هدم القرية وتهجير سكانها.

وأشار إلى أن يوم غد يصادف مرور 44 يوما على صمود أهالي خان الأحمر ونشطاء المقاومة الشعبية والمتضامنين الأجانب، الذين تصدوا لجرافات الاحتلال بصدورهم العارية.

وكان محامو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تمكنوا من استصدار قرار من المحكمة العليا، يقضي بتأجيل النظر في ملف خان الأحمر وتجميد الهدم حتى الخامس عشر من شهر آب/ أغسطس المقبل.