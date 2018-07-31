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قتيل و3 جرحى بشجار بالعيزرية

تاريخ النشر: 31/07/2018 - 07:57

قتيل و3 جرحى بشجار بالعيزرية
القتيل خالد حسن مبارك (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

قتل الشاب خالد حسن خلف مبارك (22 عاما) وأصيب 3 شبان آخرين طعنا بآلات حادة، خلال شجار وقع مساء يوم الإثنين في بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة، حيث اعتقل 3 أشخاص بشبهة ضلوعه بالجشار والجريمة.

وحسب الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، بإن غرفة عمليات شرطة ضواحي القدس تلقت معلومات عن شجار وقع مساء الإثنين، بين أشخاص في بلدة العيزرية بسبب خلافات سابقة، مما أدى الى مقتل مواطن وإصابة ثلاثة آخرين وحرق مركبات.

وأوضح أن قوة من الشرطة تساندها الأجهزة الأمنية تحركت إلى المكان لفرض الأمن والنظام العام والسيطرة عليه، والقت القبض على 3 أشخاص مشتبه بهم بجريمة القتل.

وذكر ارزيقات أن التحقيقات الأولية بينت أن المواطن القتيل أصيب بادئ الأمر بجروح خطيرة بطعنات بالة حادة نقل على إثرها إلى مستشفى المقاصد بالقدس، وبعد وصوله أعلن الأطباء عن وفاته ووصفت إصابة الثلاثة الآخرين بالمتوسطة.

وباشرت الشرطة إجراءات التحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت لاندلاع الشجار.

 


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قتيل و3 جرحى بشجار بالعيزرية

قتيل و3 جرحى بشجار بالعيزرية

قتيل و3 جرحى بشجار بالعيزرية

من عرب 48

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