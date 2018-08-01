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الخليل: مقتل شاب إثر إصابته بعيار ناري

تاريخ النشر: 01/08/2018 - 09:20

الخليل: مقتل شاب إثر إصابته بعيار ناري
رائد معين دويك
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي شاب من مدينة الخليل مصرعه إثر إصابته بعيار ناري عن طريق الخطأ، الليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، في بيان أصدره، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الأربعاء، إن "المواطن رائد معين دويك (35 عاما) لقي مصرعه جراء إصابته بشكل مباشر برصاصة في صدره، أطلقت بالخطأ من قبل أحد أقاربه وتم نقله إلى المستشفى الأهلي بالخليل، حيث فارق الحياة".

وأشار إلى أن النيابة العامة والشرطة فتحا ملفا للتحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.


#الخليل
#فوضى السلاح
#رائد معين دويك
#الشرطة الفلسطينية
#لؤي ارزيقات

من عرب 48

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