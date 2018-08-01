العثور على جثّتين لشاب وفتاة في مدينة الخليل

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية، في محافظة الخليل، عثرت مساء اليوم الأربعاء، على جثتين لشاب وفتاة داخل مركبة في منطقة واد الهرية بمدينة الخليل.

من مكان العثور على الجثّتين (الشبكة)

وأفادت مصادر أمنية أن الشرطة بالإضافة إلى عدد من المواطنين الفلسطينيين، عثروا على جثتين لشاب وفتاة لم تُعرف هويتهما، داخل مركبة في منطقة واد الهرية.

وذكرت أنه تم تحويلهما إلى المستشفى الأهلي بالخليل، وفتحت النيابة العامة والشرطة ملفا للتحقيق في الحادثة.

وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، إنه لا توجد معلومات حتى اللحظة حول طبيعة الحادث، حيث تم نقل الجثتين إلى المستشفى وسيتم معاينتهما من قبل الطبيب الشرعي للتحقيق في أسباب الوفاة، مشيرا إلى أن المباحث الجنائية، والنيابة العامة قد شرعتا بالتحقيق في القضية.

وقررت النيابة التحفظ على الجثتين لحين إحالتهما لمعهد الطب العدلي للتشريح ومعرفة أسباب الوفاة الحقيقي.