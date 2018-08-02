أبو ردينة نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإعلام

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مرسوما يقضي بتعيين عضو الجنة التنفيذية لحركة فتح، نبيل أبو ردينة لمنصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الإعلام.

وحسب بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، فإن أبو ردينة سيتولى منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الإعلام.

وقال إن "هذا التعيين تم بالتشاور بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله"، حيث أدى أبو ردينة اليمين الدستوري أمام عباس عند الساعة الثانية بعد الظهر.

تجدر الإشارة إلى أنها هذه هي المرة الأولى التي يتقلد فيها أبو ردينة منصبا حكوميًا منذ عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات.

بالتوازي مع ذلك، اقتحمت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، مكتب منظمة التحرير برام الله، وطردت خالد من مكتبه، وذلك عقب يوم من الكشف عن إقالته وتعيين بديل عنه.

وأمس الأربعاء، صادق عباس على قرار يقضي بسحب مهام دائرة المغتربين من عضو المكتب السياسي لجبهة الديمقراطية، تيسير خالد وكلف نبيل شعث بالإشراف على الدائرة وإدارتها.

تجدر الإشارة إلى أنها هذه هي المرة الأولى التي يتقلد فيها أبو ردينة منصبا حكوميا منذ عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، علما أن أبو ردينة هو الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية قبل إعلان تعينه في منصبه الجديد.