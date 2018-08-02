مواجهات واعتقالات بالضفة ومئات المستوطنين يقتحمون قبر يوسف

اقتحم مئات المستوطنين بحراسة مشددة لجيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، قبر يوسف في مدينة نابلس، حيث اندلعت مواجهات خلفت العديد من الجرحى وحالات الاختناق، فيما واصل الجيش شن حملات الاعتقالات بالضفة الغربية المحتلة.

عند منتصف الليل اقتحمت آليات عسكرية مدينة نابلس ومحيط قبر يوسف، حيث انتشر الجنود في محيط القبر لتوفير الحماية لحافلات المستوطنين الذين اقتحموا القبر وقاموا بطقوس تلمودية.

كما اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال، تركزت في حي الضاحية وشارع القدس وشارع عمان وشارع الحسبة، في محيط قبر يوسف، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الصوت والغاز.

وأصيب خلال المواجهات العديد من الشبان والصحافي معتصم سقف الحيط مراسل شبكة قدس الإخبارية بعيارين معدنيين بالقدم، أثناء تغطيته للأحداث.

وعلى صعيد الاعتقالات بالضفة الغربية، داهمت قوات الاحتلال، بلدة بيت أمر شمال الخليل، واقتحمت عدة منازل واعتقلت ثلاثة أسرى محررين، وصادرت سيارة مواطن.

وطالت الاعتقالات كل من: عبد الناصر ناصر عبد الحميد أبو مارية وعلاء جهاد علي صبارنة وعبد الله محمد حمدي ابو مارية.

وأعلن جيش الاحتلال عن ضبط أسلحة في الخليل ورام الله أثناء المداهمات، فيما سلب آلاف الشواقل في الخليل بزعم استخدامها في تمويل أعمال المقاومة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، منزل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير المحرر وحيد حمدي أبو مارية، ومنزل مرشد محمد مرشد زعاقيق ومنزل سعدي محمد بدر أبو عياش ومنزل إبراهيم عبد الحميد أبو مارية، بحسب ما أفاد الناشط محمد عياد عوض

وقام جنود الاحتلال بتفتيش هذه المنازل والعبث بمحتوياتها، ومنزل جلال أحمد عبد الحميد بريغيث وهو أسير سابق في سجون الاحتلال 15عاما وقاموا بتفتيش منزله ومصادرة سيارته الخاصة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، شارع السلام ومنطقة واد أبو كتيلة بمدينة الخليل، حيث داهم الجنود منزل الأسير المحرر مازن النتشة، وفتشته وصادرت نقودا من منزله.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سامي سالم الصباح، بعد دهم منزل والده، وتفتيشه.

وداهمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية من الحيين الغربي والشمالي، واعتقالها الشاب إبراهيم عبد الكريم مسكاوي بعد اقتحام منزله.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في خلة نوفل في المدينة، إذ تركزت المداهمات في تلك المنطقة.

وفي جنين، قوات الاحتلال مركبة الشيخ الأسير عدنان حمارشة عقب تفتيش منزله في بلدة يعبد جنوبي المدينة.

وأفاد مواطنون بأن جنود الاحتلال اقتحموا منزل حمارشة، الذي قضى أكثر من 13 عاما في سجون الاحتلال، وفتشوه، وصادروا مركبته الخاصة، وخربوا بعض الممتلكات.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت حمارشة قبل أشهر وحولته للاعتقال الإداري.