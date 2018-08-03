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جمعة "الوفاء لشهداء القدس" بغزّة: إصابةُ فلسطينيين ومُشاركة وفد حماس

تاريخ النشر: 03/08/2018 - 17:06

جمعة "الوفاء لشهداء القدس" بغزّة: إصابةُ فلسطينيين ومُشاركة وفد حماس
(أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

استمرّت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، باعتداءاتها على المتظاهرين المشاركين في الجمعة الـ19 من مسيرة العودة، في غزّة، والتي تحمل اسم "الوفاء لشهداء القدس"، وأسفرت الاعتداءاتُ عن إصابة عددٍ من الفلسطينيين جرّاء استنشاقهم الغاز المُدمِع.

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام" بأن الفلسطينيين، شرعوا بالتوافد إلى مخيمات العودة شرق القطاع للمشاركة في جمعة "الوفاء لشهداء القدس"، في حين استهدفتهم قوات الاحتلال بالقنابل الغازية والرصاص الحي. كما أشعل المتظاهرون الإطارات المطاطية في محاولة لحجب الرؤية عن قناصة الاحتلال.

(أ ب أ)

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن مراسله القول إن وفدَ قيادةِ حركة حماس بالخارج، سيشارك في فعاليات الجمعة.

وكانت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار دعت للتحشيد وللمشاركة الواسعة في الفعاليات والخروج من كافة قرى ومدن ومخيمات قطاع غزة نحو مخيمات العودة شرق غزة.

وتقدمت الهيئة بالتحية للشهداء في غزة والضفة وللجماهير التي احتشدت اليوم، تعبيرا عن دعمها لأطفال الشعب الفلسطيني، "لتثبت أنها عصية أمام الإرهاب والقمع، وأنها لن تتراجع وستواصل المسيرة بإصرار على استكمال درب النضال والكفاح الجماهيري السلمي حتى تحقيق أهداف هذه المسيرات بكسر الحصار، والعودة إلى الديار".

وقالت الهيئة: "تحية لأهلنا في مدينة القدس المحتلة الذين هبوا الجمعة الماضية بالآلاف دفاعا عن المسجد المبارك وقبة الصخرة الشريفة، والمدينة المباركة عاصمة فلسطين التاريخية، داعية إياهم لمواصلة ثورتهم ضد الاحتلال الجبان؛ لتكون ثورة وانتفاضة تعم كل فلسطين".

ودعت الهيئة لاستمرار المسيرات السلمية، مؤكدة على رفضها لكل الحلول التصفوية، وعلى رأسها (صفقة القرن) الأميركية بمختلف مخططاتها على الأرض، من حصار وقتل ودمار واغتيال للطفولة.

 


#غزة
#مسيرات العودة
#الاحتلال
#الشريط الحدودي

من عرب 48

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