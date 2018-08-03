غزّة: مدفعية الاحتلال تستهدف موقعا شرق رفح

أكّدت وكالة "وفا" للأنباء، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت مساء اليوم الجمعة، قذيفةً على موقع شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى لاشتعال النيران فيه وتدميره، دون أن يُبلَّغ عن إصابات.

وزعم جيش الاحتلال في بيان، أكّد فيه أنه استهدف موقعا بغزة، أنّ عددًا من الفلسطينيين، "عبروا السياج الحدودي (الأمنيّ) في جنوب قطاع غزة، ورموا عبوات ناسفة وقنابل حارقة بالقرب من السياج وعادوا إلى القطاع".

وأضاف جيش الاحتلال في بيانه: "ردًا على ذلك، هاجمت دبابة تابعة لقواتنا موقعًا تابعًا لمنظمة حماس".