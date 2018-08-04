الاحتلال يقتحم جبل البابا ويصادر شاحنة ومعدات بناء

اقتحمت قوات معززة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، التجمع السكني جبل البابا قرب العيزرية بالقدس المحتلة، فيما وفر الجنود الحماية لطواقم الإدارة المدنية، الذين قاموا بمصادرة شاحنة ومعدات ومواد بناء للمواطن عودة مزارعة.

ويعتبر تجمع جبل البابا شرقي بلدة العيزرية بالقدس المحتلّة من التجمعات المستهدفة من قبل الاحتلال، ويقطن فيه 56 عائلة فلسطينية يبلغ عددها 300 نسمة.

وتفاجأت العائلة باقتحام قوات الاحتلال لمنزل عودة مزارعة في التجمع، ومصادرة أدوات ومعدات تبلغ قيمتها نحو 10 آلاف شيكل.

وقال الناطق بلسان التجمع عطا الله مزارعة إن الاحتلال صادر شاحنة بداخلها طوب وإسمنت، واعتقلت سائقها واقتادته إلى مركز شرطة مستوطنة "معاليه أدوميم".

تجدر الإشارة إلى أن موظفي الإدارة المدنية هدموا قبل نحو أسبوعين في جبل البابا روضة أطفال ومركزا نسويا، وصادروا محتوياتهما.