  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الاحتلال يقتحم جبل البابا ويصادر شاحنة ومعدات بناء

تاريخ النشر: 04/08/2018 - 21:27

الاحتلال يقتحم جبل البابا ويصادر شاحنة ومعدات بناء
الاحتلال يلاحق أهالي جبل "البابا" بالعيزرية (نشطاء)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اقتحمت قوات معززة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، التجمع السكني جبل البابا قرب العيزرية بالقدس المحتلة، فيما وفر الجنود الحماية لطواقم الإدارة المدنية، الذين قاموا بمصادرة شاحنة ومعدات ومواد بناء للمواطن عودة مزارعة.

ويعتبر تجمع جبل البابا شرقي بلدة العيزرية بالقدس المحتلّة من التجمعات المستهدفة من قبل الاحتلال، ويقطن فيه 56 عائلة فلسطينية يبلغ عددها 300 نسمة.

وتفاجأت العائلة باقتحام قوات الاحتلال لمنزل عودة مزارعة في التجمع، ومصادرة أدوات ومعدات تبلغ قيمتها نحو 10 آلاف شيكل.

وقال الناطق بلسان التجمع عطا الله مزارعة إن الاحتلال صادر شاحنة بداخلها طوب وإسمنت، واعتقلت سائقها واقتادته إلى مركز شرطة مستوطنة "معاليه أدوميم".

تجدر الإشارة إلى أن موظفي الإدارة المدنية هدموا قبل نحو أسبوعين في جبل البابا روضة أطفال ومركزا نسويا، وصادروا محتوياتهما.

 


#جبل البابا
#العيزرية
#الاحتلال
#الإدارة المدنية

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

فتح تحذر حماس وتعتبر "التهدئة" مع إسرائيل انقلابا آخر
فتح تحذر حماس وتعتبر "التهدئة" مع إسرائيل انقلابا آخر

2018-08-04

دعوات لتصعيد النضال المساند للأسرى والخان الأحمر
دعوات لتصعيد النضال المساند للأسرى والخان الأحمر

2018-08-04

خلال أسبوع.. مصرع 6 فلسطينيين و207 إصابة بحوادث سير بالضفة
خلال أسبوع.. مصرع 6 فلسطينيين و207 إصابة بحوادث سير بالضفة

2018-08-04

الأكثر قراءة

غزّة: شهيد وأكثرُ من 220 مُصابًا بسلاح الاحتلال

غزّة: شهيد وأكثرُ من 220 مُصابًا بسلاح الاحتلال

2018-08-03
كيف تُصفّي

كيف تُصفّي "دائرة أراضي إسرائيل" عرب النقب؟

2018-08-03

"صفقة القرن" إلى نهاية العام على أقل تقدير

2018-08-03

"هدف قانون القومية جعل العرب يشعرون بانعدام الأمن وبمستقبل مجهول"

2018-08-03
حماس تُريد كسر الحصار

حماس تُريد كسر الحصار "للأبد"... و"تهدئة طويلة" على 4 مراحل

2018-08-03