خلال أسبوع.. مصرع 6 فلسطينيين و207 إصابة بحوادث سير بالضفة

لقي ستة أشخاص مصرعهم، وأصيب 207 آخرون بجروح مختلفة، جراء 277 حادث سير وقعت الأسبوع الماضي على طرقات الضفة الغربية.

وحسب بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، اليوم السبت، فإن إدارة شرطة المرور سجلت 277 حادث سير، نتج عنها مصرع ستة أشخاص وإصابة 207 آخرين، وصفت إصابة ثلاثة منهم بالخطيرة، و20 بالمتوسطة، و184 بالطفيفة.

كما فحصت شرطة المرور الأسبوع الماضي 9913 مركبة، وأنزلت عن الشارع 578 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 4923 مخالفة مرورية، وحجزت 145 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 429 مركبة غير قانونية.