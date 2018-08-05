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الاحتلال يقتحم "باب الرحمة" ويعتقل 6 مقدسيين

تاريخ النشر: 05/08/2018 - 14:24

الاحتلال يقتحم "باب الرحمة" ويعتقل 6 مقدسيين
الاحتلال يواصل اقتحام واستهداف مقبرة باب الرحمة (نشطاء)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ستة مقدسيين من مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن قوات الاحتلال اقتحمت مقبرة باب الرحمة واعتقلت ستة مقدسيين، وهم مدير مركز معلومات وادي حلوة جواد صيام وخالد الزير وإياد جابر وأسعد كشعم ومعتصم خلايلة، وتم اقتيادهم الى مركز باب الاسباط.

وحول ما جرى أوضح جواد صيام، عقب الإفراج عنه من مركز التحقيق، أن مستوطنتين اقتحمتا مقبرة باب الرحمة وقامتا بأداء صلواتهما بحماية أفراد من شرطة الاحتلال، مستفزين الشبان المتواجدين في المقبرة الذين كانوا يقومون بأعمال تنظيف داخلها.

وأضاف صيام أن شرطة الاحتلال وفرت الحماية الكاملة للمستوطنتين رغم انتهاكهما حرمة الأموات، وجرت داخل المقبرة مشادات كلامية ثم اعتقلت الشرطة الشبان.

وقال إن شرطة الاحتلال حولت خالد الزير وإياد جابر للتحقيق في مركز شرطة القشلة بالقدس القديمة، بينما أفرجت عن البقية دون شرط، فيما صادرت الهاتف المحمول لصيام.

وأضاف مركز المعلومات أن المستوطنين يقتحمون وبشكل شبه يومي مقبرة باب الرحمة ويؤدون الصلوات بين القبور، ومؤخرا قامت مجموعة من المستوطنات بتكسير وتحطيم بعض القبور في مقبرة باب الرحمة خلال صلاتهم بالمكان بحراسة شرطة الاحتلال.

 


#القدس
#مقبرة باب الرحمة
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#اقتحام
#مستوطنون

من عرب 48

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