المبادرة المصرية المعدلة بشأن المصالحة تتوافق مع مطالب عباس

كشفت مصادر فلسطينية، تفاصيل "الورقة المصرية المعدلة" للمصالحة الفلسطينية، التي طرحتها القاهرة على حركة حماس مؤخرا.

وذكرت صحيفة الحياة اللندنية، اليوم الإثنين، نقلا عن مصادر فلسطينية وصفتها بالموثوقة قولها إن القاهرة عدلت "الورقة المصرية" للمصالحة الفلسطينية، بعد أخذ ملاحظات حركة فتح ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس في الاعتبار، لتصبح من ثلاث مراحل بدلاً من أربع.

وحسب المصادر الفلسطينية، فإن الورقة المصرية المعدلة التي طرحتها القاهرة على حماس، تتألف من ثلاث مراحل، وتقترب كثيرا من مطالب عباس وبرنامجه.

وتبدأ مدة المرحلة الأولى وهي خمسة أسابيع بعودة الوزراء في حكومة الوفاق الوطني ورؤساء الهيئات والسلطات الحكومية لمزاولة عملهم في قطاع غزة، يليها توجه وفد أمني يمثل السلطة الفلسطينية لعقد اجتماعات مع وفد أمني من حماس في القاهرة.

وخلال المرحلة الأولى أيضا ستشكّل لجنة وطنية مهمتها مراقبة تنفيذ اتفاقي القاهرة الموقعين عامي 2011 و2017 ومتابعة خطواتها"، إضافة إلى "عقد اجتماع بين مسؤولين في وزارة المالية في الضفة وغزة للاتفاق على تسليم حماس الجباية للسلطة وحكومة التوافق".

كما ستبدأ محادثات تشكيل حكومة وحدة وطنية أيضا خلال المرحلة الأولى.

بينما المرحلة الثانية التي تستغرق أربعة أسابيع "ستتضمن تسليم الجباية على أرض الواقع لوزارة المالية في حكومة الوفاق، والتعهد بصرف رواتب موظفي حكومة حماس السابقة، خصوصاً المدنيين والشرطة والدفاع المدني، وتنفيذ توصيات اللجنة الإدارية القانونية"، التي شكلت بموجب اتفاق عام 2011 وأنهت أعمالها في شباط /فبراير الماضي.

كما تتضمن هذه المرحلة "عقد اجتماع لمجلس الوزراء في مقره في مدينة غزة لتقويم تمكين الحكومة وما أُنجز في هاتين المرحلتين".

وحسب المصادر الفلسطينية، فإن مدة المرحلة الثالثة ثلاثة أيام فقط، وتتضمن عقد اجتماعات بين مسؤولين أمنيين من حماس والسلطة الفلسطينية، فضلا عن عقد اجتماع للإطار القيادي الموقت المكلف إعادة بناء وهيكلة منظمة التحرير الفلسطينية، ويضم إلى جانب فصائل المنظمة، حماس والجهاد الإسلامي، إضافة إلى المستقلين.