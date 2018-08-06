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طائرة استطلاع تطلق صاروخا على شبان بغزة

تاريخ النشر: 06/08/2018 - 15:45

طائرة استطلاع تطلق صاروخا على شبان بغزة
الطائرات الورقية تورق الاحتلال (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

استهدفت طائرة استطلاع تابعة للسلاح الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الإثنين، مجموعة من الشبان قرب المقبرة الشرقية شمالي شرقي مدينة غزة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وقال شهود عيان إن طائرة مسيرة بدون طيار استهدفت بصاروخ مجموعة من الشبان قرب المقبرة الشرقية إلى الشمال الشرقي من مدينة غزة.

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، أطلقت طائرة استطلاع صاروخا قرب شبان، بزعم أنهم يطلقون بالونات حارقة وطائرات حارقة صوب "غلاف غزة".

وأعلن جيش الاحتلال في بيان عممه على وسائل الإعلام، أن طائرة عسكرية قامت بالإغارة على خلية قامت بإطلاق بالونات حارقة في شمال قطاع غزة باتجاه جنوب البلاد.


#قطاع غزة
#طائرة مسيرة
#طائرات ورقية
#بالونات حارقة
#الاحتلال

من عرب 48

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