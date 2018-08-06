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وفد من "الجهاد الإسلامي" يصل موسكو في زيارة رسمية

تاريخ النشر: 06/08/2018 - 13:08

وفد من "الجهاد الإسلامي" يصل موسكو في زيارة رسمية
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

وصل، صباح اليوم الإثنين، وفد من حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، برئاسة نائب الأمين العام للحركة زياد النخالة، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية.

وقالت الحركة، في بيان لها إنه "تلبية لدعوة رسمية من الخارجية الروسية، وصل النخالة إلى موسكو على رأس وفد من الحركة يضم عضوي المكتب السياسي محمد الهندي وأنور أبو طه".

ومن المقرر أن يلتقي وفد الحركة، وفق البيان، مع عدد من "المسؤولين الروس لبحث الوضع داخل فلسطين المحتلة".

وأكدت الحركة في بيانها أنها "تحرص على دحض الرواية الإسرائيلية والتأكيد على موقفها الثابت والمتمسك بالحقوق والثوابت الوطنية".

كما سيستعرض الوفد، وفق البيان، أمام "المسؤولين الروس ما يجري من مؤامرات تستهدف تصفيه حقوق الشعب الفلسطيني، وبخاصة محاولات الولايات المتحدة فرض رؤيتها التي تتجاوز الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني".

 


#الجهاد الإسلامي
#موسكو

من عرب 48

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