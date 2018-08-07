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الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة

تاريخ النشر: 07/08/2018 - 11:07

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة
(تصوير الجيش)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وصباح اليوم الثلاثاء، 6 مواطنين من الضفة الغربية المحتلة بحسب ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني.

وبين نادي الأسير أن مواطنين جرى اعتقالهما من بلدة قراوة بني حسان في سلفيت وهما: مؤمن محمد مرعي، وإياد عزت عاصي.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مجد كميل من بلدة قباطية في محافظة جنين، إضافة إلى اعتقال براء ذوقان نجل الأسير غسان ذوقان من محافظة نابلس.

يُضاف إلى المعتقلين المواطن أمجد أكتم عثمان (17 عامًا) من بلدة بيت عور التحتا في محافظة رام الله، والمواطن جمال علي عادي (19 عامًا) من بلدة بيت أمر في محافظة الخليل.

 


#الاحتلال الإسرائيلي
#الضفة الغربية
#حملة اعتقالات

من عرب 48

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