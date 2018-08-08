كولومبيا تعترف بدولة فلسطين

اعترفت جمهورية كولومبيا، رسميا، في دولة فلسطين، وذلك في رسالة كان الرئيس الكولومبي السابق مانويل سانتوس قد سلّمها إلى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، قبل أيام من انتهاء ولايته، بحسب ما أعلن، اليوم الأربعاء، وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، تيسير جرادات.

وذكر جرادات أن فحوى الرسالة يوضح أن "رئيس جمهورية كولومبيا قرّر الاعتراف بدولة فلسطين".

وثمّن المسؤول الفلسطيني الخطوة الكولومبية، معتبرًا أنها نتاج جهود دبلوماسية فلسطينية.

وأضاف جرادات أن "الوزير المالكي قابل الرئيس الكولومبي وأبلغ منه بهذا الاعتراف".

وعبّر عن آماله أن تعترف دولة باراغواي قريبًا بدولة فلسطين، بالتزامن مع زيارة المالكي لها في منتصف آب/ أغسطس الجاري.

وحسب وزارة الخارجية الفلسطينية، فإن 139 دولة تعترف بفلسطين رسميًا. وبهذا الاعتراف تكون كل دول أميركا الجنوبية اعترفت بدولة فلسطين.