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إصابات باعتداءات الاحتلال بكفر قدّوم ومستوطنون يعربدون في الخليل

تاريخ النشر: 10/08/2018 - 18:33

إصابات باعتداءات الاحتلال بكفر قدّوم ومستوطنون يعربدون في الخليل
عرب ٤/ وفا
تحرير: باسل مغربي

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم السلمية، شرق محافظة قلقيلية، واعتدت على المشاركين فيها، ما أسفر عن إصابة فلسطينييْن بالرصاص المعدني المُغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بينهم أطفال.

وذكر منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، أن قوات الاحتلال داهمت القرية قبل انطلاق المسيرة، وأطلقت الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، موضحًأ أن القرية تشهد موجة تصعيد من حيث قمع المسيرة الأسبوعية، عبر استهداف المنازل والاقتحامات الليلية المتكررة.

على خطٍ موازٍ، اعتدى عدد من المستوطنين اليوم الجمعة، على نشطاء تجمع شباب ضد الاستيطان، وهاجموا عددا من منازل الفلسطينيين في منطقة تل رميدة وسط مدينة الخليل.

وقال منسق تجمع شباب ضد الاستيطان مراد عمرو، إن عددا من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، هاجموا نشطاء التجمع ومنعوهم من مواصلة اليوم التطوعي لتنظيف وعمل إصلاحات وترميم في منطقة تل الرميدة، كما هاجموا عددا من المنازل عُرِف من أصحابها عائلة الشهيد هاشم العزة، ومنزل المواطن عماد أبو شمسية.

وأضاف، أن المستوطنين اعتدوا على عائلة المواطن يوسف العزة، أثناء قيام نشطاء تجمع شباب ضد الاستيطان بعمل إصلاحات وتنظيفات للمنزل ومحيطه، مؤكدا أن هجوم المستوطنين هدفه إضعاف الحركة الفلسطينية داخل المناطق المغلقة من اجل ترك الفرصة للمستوطنين للاستيلاء على الاراضي والمنازل وتهويد المنطقة.

يُذكرُ أن هذا العمل التطوعي في تل الرميدة ضمن حملة "صامدون" التي يقوم بها شباب ضد الاستيطان، من اجل دعم صمود المواطنين في المناطق المستهدفة والمغلقة، وإعادة اعمار وإصلاح منازل المواطنين لتعزيز صمودهم.

 


#الاحتلال
#كفر قدوم
#مسية كفر قدوم
#الخليل
#مستوطنون

من عرب 48

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