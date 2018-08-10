مسيرة نعلين الأسبوعية السلمية تندد بـ"قانون القومية"

تظاهر العشرات المواطنين اليوم الجمعة، في مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية، المناوئة للاستيطان والجدار العنصري.

وذكرت مصادر فلسطينية محلية، أن المسيرة انطلقت عقب أداء صلاة الجمعة، باتجاه الجدار العنصري المقام على أراضي المواطنين جنوبي القرية.

وأضافت المصادر أن الشبان اعتلوا الجدار ورفعوا العلم الفلسطيني فوقه، ورددوا الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال، وباستمرار الاستيطان.

وأشارت إلى أن المشاركين أحيوا الذكرى العاشرة لرحيل الشاعر محمود درويش، كما نددوا بقانون القومية الذي أقرته الكنيسيت الإسرائيلي.