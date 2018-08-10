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وصول كافة حجاج السلطة الفلسطينية إلى الديار الحجازية

تاريخ النشر: 10/08/2018 - 22:56

وصول كافة حجاج السلطة الفلسطينية إلى الديار الحجازية
وداع حجاج فلسطينيين غزيين (أ ب أ)
عرب ٤٨/ وفا
تحرير: باسل مغربي

اكتمل اليوم الجمعة، وصول حجاج السلطة الفلسطينية إلى الديار الحجازية، لأداء فريضة الحج لهذا العام بحسب ما أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ يوسف إدعيس.

ووصل الفوج الأخير القادم من الضفة الغربية إلى المدنية المنورة والبالغ عددهم قرابة 600 حاج وحاجة، مساء اليوم.

وقال إدعيس: "وصل جميع حجاج فلسطين من المحافظات الشمالية وعددهم 5300 حاج وحاجة ومن المحافظات الجنوبية وعددهم 3321 حاجا وحاجة إلى الديار الحجازية، حيث وصل الفوج الأخير من حجاج الضفة الغربية وعدده حوالي 600 حاج وحاجة إلى المدينة المنورة".

 


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#حجاج فلسطين

من عرب 48

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