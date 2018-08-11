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بحرية الاحتلال تطلق النار صوب مسيرة كسر الحصار

تاريخ النشر: 11/08/2018 - 18:04

بحرية الاحتلال تطلق النار صوب مسيرة كسر الحصار
مسير بحري يضم 40 قاربا انطلق من ميناء غزة (صفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

انطلقت، مساء اليوم السبت، سفن كسر الحصار ضمن مسيرة بحرية من ميناء غزة تجاه الحدود البحرية في المحافظة الشمالية للمطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 12 عاما.

وذكر مواطنون أن بحرية الاحتلال أطلقت النار تجاه قوارب كسر الحصار قرب الحدود البحرية لشمال قطاع غزة.

وأوضحت هيئة الحراك الوطني في بيان لوسائل الإعلام أن المسيرة البحرية التي انطلقت اليوم بمشاركة نحو 40 قاربا، هي رسالة موجهة إلى الفصائل والجهات العاملة على التهدئة، نقول لهم لن نقبل بأي حل لا يؤدي إلى رفع الحصار عن القطاع.

وفي سياق استهداف مسيرات العودة، أطلقت طائرات استطلاع للاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم السبت، عدة صواريخ صوب مجموعات من الشبان بزعم أنهم من مطلقي الطائرات الورقية والبالونات الحارقة شرق بيت حانون شمال قطاع غزة، وفي منطقة ملكة شرقي غزة، والمقبرة الشرقية شرقي جباليا.


#قطاع غزة
#ميناء غزة
#كسر الحصار
#بحرية الاحتلال

من عرب 48

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